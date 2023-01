Auto stürzte in Leutasch über Böschung: Zwei Verletzte

Der 22-jährige Lenker und eine 23-jährige Mitfahrerin wurden in die Klinik eingeliefert.

Leutasch – Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse wurden am Sonntagabend einem 22-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Der Mann geriet gegen 20 Uhr auf der Leutascher Straße ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke, kam über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über eine Böschung. Der Lenker und eine 23-jährige Mitfahrerin wurden verletzt. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)