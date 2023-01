Christine Lambrecht: Als Verteidigungsministerin unter Dauerbeschuss

Die kritisierte Ministerin ist am Montag nach tagelangen Spekulationen zurückgetreten. Die Juristin und langjährige SPD-Politikerin agierte in ihrem Amt zuweilen erstaunlich ungeschickt.

Berlin – Eigentlich wollte Christine Lambrecht schon vor der letzten Wahl ihre Karriere in der Bundespolitik beenden. Doch dann machte Kanzler Olaf Scholz (SPD) seine Parteigenossin überraschend zur Verteidigungsministerin. In Zeiten des Ukraine-Kriegs stand Lambrecht schnell unter Dauerbeschuss – und agierte zuweilen erstaunlich ungeschickt. Am Montag kündigte die 57-jährige Juristin ihren Rücktritt an.