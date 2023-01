Hacker versuchten Angriff auf IT der Universität Innsbruck

Innsbruck – Unbekannte Täter haben am Wochenende einen Angriff auf die IT-Infrastruktur der Universität Innsbruck versucht. Daten dürften bei dem Cyberangriff keine gestohlen worden sein, auch seien keine verschlüsselt worden, hieß es am Montag in Medienberichten unter Berufung auf die Universität. Auch einen Erpressungsversuch habe es nicht gegeben. Der Informatikdienst der Uni habe den Vorfall schnell mitbekommen und ihn durch entsprechende Schutzmaßnahmen unterbunden, hieß es.