Gute Aussichten für digitalen Hofladen im Zillertal

Landeck, Mayrhofen – Dass Tourismus und Landwirtschaft nachhaltig voneinander profitieren, davon sind Marco Haid und Alexander Plaikner vom Bereich „Gesundheits- und Sporttourismus“ an der UMIT Tirol in Landeck überzeugt. In Studien unter dem Titel „Tourismus trifft Landwirtschaft“ hatten sie sich ausgiebig mit dieser Thematik befasst. Und um die Zusammenarbeit zwischen touristischen und landwirtschaftlichen Betrieben noch weiter auszubauen, setzen sie nun auf digitale Schnittstellen und eine neue Art des herkömmlichen Hofladens. Begonnen wird im Zillertal.

Seit knapp einem Jahr läuft das Projekt „Smart Data Management: Schaffung einer nachhaltigen, digitalen Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Tourismus“ nun schon. Neben der UMIT Tirol in der Projektleitung sind auch Universität Innsbruck, Tourismusverband Mayrhofen-Hippach, „Urlaub am Bauernhof“, Tirol Werbung, Landwirtschaftskammer und International Center for Research and Education in Tourism (ICRET) an der Initiative beteiligt.