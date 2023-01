Jermolaewa vertritt Österreich 2024 bei der Kunstbiennale in Venedig

Die russisch-österreichische Künstlerin und Kogler-Schülerin Anna Jermolaewa wird Österreich bei der Kunstbiennale in Venedig vertreten.

Innsbruck, Linz – Die russisch-österreichische Künstlerin Anna Jermolaewa wird Österreich bei der Kunstbiennale in Venedig 2024 vertreten. Das gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) gestern in Wien bekannt. Im Österreichischen Pavillon wird sie das Projekt „A Language of Resistance“, eine Auseinandersetzung mit gewaltfreiem Widerstand, zeigen. Das Projektbudget liegt bei 550.000 Euro. Kuratorin ist Gabriele Spindler, Kuratorin für zeitgenössische Kunst der Oberösterreichischen Landes-Kultur GmbH.





Spindler ist auch Kuratorin der aktuellen Ausstellung „Number Two“ von Jermolaewa im Untergeschoss des Schlossmuseums in Linz, das Teil der Oberösterreichischen Landesmuseen ist. Die Überblicksschau ist die bisher größte Werkschau der 1970 im heutigen St. Petersburg Geborenen, die 19-jährig in Wien politisches Asyl bekam. Und blieb: An der Angewandten wurde sie Schülerin des Tiroler Künstlers Peter Kogler. Die Verbindungen nach Tirol sind seit Beginn ihrer Karriere durchaus enge.

Vor allem dank Galerist Johann Widauer, der die Konzeptkünstlerin in regelmäßigen Abständen in seiner Innsbrucker Galerie zeigt – zuletzt im Sommer 2022 gemeinsam mit Heimo Zobernig und Georg Herold. Spektakulär war aber auch ihr Auftritt beim Performancefestival „performIC“ 2011 in Innsbruck, wo Jermolaewa frei nach dem berühmten „Sprung ins Leere“ von Yves Klein aus einem Hubschrauber stürzte. Und im Tandemflug sicher auf dem Innsbrucker Boden landete. Neben Beteiligungen an Gruppenschauen in Innsbruck oder Schwaz wurde ihr 2000 auch der Hilde-Goldschmidt-Anerkennungspreis in Kitzbühel verliehen.