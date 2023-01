In der Defensive liegt für den HCI der Schlüssel gegen Meister Salzburg

Die Innsbrucker Haie wagen heute (19.15 Uhr) in Salzburg den dritten Anlauf, um den Bullen endlich die ersten Punkte abknöpfen zu können.

Innsbruck – Wie man Spiele gegen Salzburg gewinnt, kann selbst Innsbrucks Topscorer Brady Shaw kaum erklären. Und dabei hat der 30-jährige HCI-Angreifer gestern nach dem Training kurzfristig sogar darauf vergessen, dass er in der Vorsaison im Dress von Fehervar zumindest ein Spiel gegen den Titelverteidiger gewonnen hat. Am Ende seiner Tage in Ungarn und nach der verlorenen Finalserie gegen Salzburg lautete die Bilanz nach acht Partien aber 1:7.





Die aktuellen Haie-Zahlen in dieser Saison schauen nach zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 3:10 gegen den Meister auch nicht gerade rosig aus. „Sie haben in jeder Hinsicht ein großartiges Team. Man darf sich gegen sie keine Minute freinehmen, weil sie das sofort bestrafen, und ich hoffe, wir können die Dinge jetzt ändern. Wir hatten offensiv noch nicht so viel Erfolg gegen sie“, führt Shaw aus. Im Wissen, dass die Haie zwar die beste Offensive der Liga stellen, die beste Defensive aber zumeist die Meisterschaften gewinnt. Beim 2:1-Sieg in Klagenfurt haben die Haie zuletzt in einem Low-Scoring-Game erneut bewiesen, dass sich auch die Abwehrarbeit in den vergangenen Wochen sukzessive gesteigert hat.

Neben dem Kampf um die Tabellenführung tobt im Haifischbecken auch ein großartiges internes Duell: Adam Helewka (54) liegt gerade einmal einen Scorerpunkt hinter Shaw (55), der die Dinge richtig einzuordnen weiß: „Ich denke nicht an die eigenen Punkte. Wir pushen uns gegenseitig, um besser zu werden. Und es ist ein gesunder Wettkampf unter Freunden.“

Mit Ausnahme von Dario Winkler, der nach seiner folgenschweren Gehirnerschütterung gestern eine weitere MRT-Untersuchung hatte, kann HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe heute in Salzburg aus dem Vollen schöpfen. Auch Verteidiger Jamal Watson, der gestern beim Training fehlte, weil er sich einen in Klagenfurt ausgeschlagenen Zahn wieder fixieren ließ, ist an Bord. „Die Jungs sind hungrig. Es ist ein Sechs-Punkte-Match und big points liegen am Tisch“, spürt O’Keefe, dass seine Cracks unbedingt das erste Mal gegen Salzburg anschreiben wollen. Das wäre auch für Shaw eine gute (Gedächtnis-)Stütze vor den nahenden Play-offs.