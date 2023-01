Schweizer Forscher entwickeln neuen Sensor zur Krebserkennung

Freiburg – Mit einem einfachen Bluttest Krebs in wenigen Minuten erkennen: Wissenschafter der Universität Freiburg in der Schweiz kommen diesem Ziel einen Schritt näher. Mit einem neuen Nanosensor können sie von Krebs stammende Biomarker schnell und präzise nachweisen. Diese Resultate wurden kürzlich im Fachblatt „Biosensors and Bioelectronics" veröffentlicht, teilte die Universität am Dienstag mit.