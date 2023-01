Imst Tourismus will seine Stärken schärfen

Dazu fällt Obmann Auderer sofort das Thema Radfahren ein. Für die „Genussradler“ fehle nur noch ein kleines, nicht asphaltiertes Stück am Radweg bei der Driving Village bei Tarrenz. „Es geht um eine Dienstbarkeit des Landes als Grundeigentümer“, so der TVB-Chef. Einerseits wolle das Land, dass die Radwege asphaltiert würden, andererseits sage die BH Imst als Naturschutzbehörde noch Nein. Was der Region ebenfalls noch fehle, seien Singletrails und Downhillstrecken. Auderers Vision: die Imster Bike-Region als Urlaubsziel für Einsteiger in diese Freizeitsparte. „Wir wollen gar nicht in der Liga der Superlative mitspielen“, ergänzt Kiechl. Und so spekuliere man ein wenig mit Anfängern und deren nachhaltiger Bindung an die Urlaubsregion.