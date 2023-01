17-Jährige kam in Wörgl von Straße ab: Auto überschlug sich mehrmals

Wörgl – Großes Glück hatte eine 17-jährige Autofahrerin am späten Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Loferer Straße (B 178). Die Deutsche war gegen 23.30 Uhr von Söll in Richtung Wörgl unterwegs. Unmittelbar nach dem Tunnelportal kam die 17-Jährige auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer leichten Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus und touchierte die dort befindliche Leitplanke. Dabei wurde das Fahrzeug in die Höhe geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam nach ca. 50 Metern neben der Fahrbahn mit Totalschaden zum Stillstand, teilte die Polizei mit.