Naturpark Kaunergrat und Almwirtschaft Hand in Hand

Kaunergrat – Als einer von fünf Tiroler Naturparks lockte der Naturpark Kaunergrat im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Besucher in sein sattes Grün. Und spielte dabei ein nicht weniger sattes Programm – von Renaturierungs-Maßnahmen über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Besucherlenkung. Denn wenn mehr Menschen in der Natur unterwegs sind, müsse man auch „auf wichtige Verhaltensregeln aufmerksam machen“, erklärt Naturschutzlandesrat René Zumtobel. Doch damit nicht genug. Im vergangenen Jahr wurde im Naturpark Kaunergrat an einem Naturschutzplan für insgesamt elf verschiedene Almen getüftelt.