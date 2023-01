„Die Inkommensurablen“: Eines Tages zweifache Reise in die lange Nacht

Erzählt wird in „Die Inkommensurablen“ von einer zweifachen Reise in die lange Nacht: Drei Heranwachsende ziehen Ende Juli 1914 – nur Stunden bevor Österreich Serbien den Krieg erklärt – durch ein Wien abseits allen K.-u.-K-Kitschs. Und die Welt um sie herum taumelt, schlafwandelt oder stürmt, gebeutelt von multiplen Krisen, auf die erste große Eskalation des jungen Jahrhunderts zu. Edelbauer bettet kleine Geschichten in die große Geschichte und füllt die Zwischenräume mit Exkursen und Exemplarisch-Episodischem: Beinahe parodistisch wird ausgestellt, was die Zeit und den Zeitgeist eben auch ausmachte, die Faszination für alten Glanz und neue Töne, fürs Unbegreifliche, Obskure und Esoterische, für Unterbewusstes und Übersinnliches – und wie sich das, sagen wir, Andersweltliche für allzu Weltliches instrumentalisieren lässt. Traum trifft in „Die Inkommensurablen“ auf Mathematik – eine der drei Hauptfiguren, die angehende Akademikerin Klara, doziert, jedenfalls für den Rezensenten, kaum nachvollziehbar, aber zweifelsohne rational über irrationale Zahlen. Die manchmal anregende und letztlich häufig fatale Beziehung von Rationalem und Irrationalem ist eines der zentralen Themen des Buches: Für den Krieg, die hysterische Lust darauf und für die größeren und kleineren Katastrophen, die ihn letztlich entfesselt haben, fanden sich immer vermeintlich vernünftige Begründungen. Auch das führt Edelbauer in beinahe kammerspielartig verdichteten Szenen vor Augen. Und selbst für das vordergründig Unerklärliche, für Träume, die sich mehrere Menschen teilen, oder parapsychologische Talente – Hans, ein lebens- und lesehungriger Knecht, der sich zu Beginn des Romans aus der Tiroler Tristesse nach Wien flüchtet, wird von „Gedankenechos“ geplagt, er denkt, was andere wenig später laut aussprechen – finden sich verblüffende Erklärungen.