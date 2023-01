Wasserkocher fing Feuer: Vater und Sohn löschten Brand in Sautens mit Teppich

Sautens – Glimpflich endete am späten Dienstagabend ein Küchenbrand in Sautens. In einem Einfamilienhaus hatte ein Wasserkocher gegen 23 Uhr plötzlich zu brennen begonnen. Vater und Sohn reagierten schnell und konnten den Brand mithilfe eines Teppichs und eines Pulverlöschers löschen. Die alarmierte Feuerwehr hatte ihm Anschluss nicht mehr viel zu tun. Verletzt wurde bei dem Geschehen niemand. Die Küche des Hauses sei weiterhin bewohnbar, hieß es. (TT.com)