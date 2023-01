„Haus in der Sonne“ in Fieberbrunn erhielt Umweltzeichen

Fieberbrunn – Mit dem „Haus in der Sonne“ in Fieberbrunn wurde kürzlich das erste Haus im Pillerseetal mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet.

Familie Brunner hat sich der Zertifizierung zum ersten Mal gestellt und erhielt sofort dieses Gütesiegel. Das „Haus in der Sonne“ hat eine lange Tradition und wurde in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut. Die gewachsene Struktur, die nachhaltige Entwicklung, die Verwendung von regionalen Produkten und das Einbeziehen von örtlichen Lieferanten sowie der wertschätzende Umgang mit der Natur liegen Familie Brunner sehr am Herzen. „Wir sind sehr stolz, dieses Gütezeichen erhalten zu haben, und bemühen uns weiter, einen nachhaltigen, umweltbewussten Urlaub in unserem schönen Pillerseetal bieten können“, freut sich Christina Brunner.