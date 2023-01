Jungbürger feierten Einstand in Thurn: „Do lernt man is Lebm schätzen“

Die beiden Jungbürger Ruth Gstrein und Andreas Zeiner berichteten für ihre Kollegen, wie es war, in Thurn aufzuwachsen, und welche Kindheitserinnerungen sie bis heute prägen: „Do lernt man is Lebm wieder zu schätzen.“

Bürgermeister Reinhold Kollnig ermutigte die jungen Bürger, Verantwortung in der Gemeinde sowie bei Vereinen und Institutionen zu übernehmen. Chronist Raimund Mußhauser gewährte einen kurzen Einblick, was sich in den Geburtsjahren der Jungbürger zwischen 2000 und 2006 in der Gemeinde alles abspielte.