Brutalistische Betonmonster in einem neuem Licht

Innsbruck – Lange verpönt, werden die architektonischen Qualitäten des so genannten Brutalismus derzeit international wiederentdeckt. Erfahren auch die in den 1960er/70er-Jahren in Österreich entstandenen, oft als „Betonmonster“ missverstandenen Bauten eine neue Wertschätzung. Den Zugang zu dieser kurzen, zwischen Klassischer Moderne und Postmoderne angesiedelten Phase des Bauens soll das Buch „Brutalismus in Österreich 1960–1980“ erleichtern, in dem ein Kapitel auch nach Tirol führt. In ein laut seinen Verfassern Elmar Kossel und Klaus Tragbar (beide Lehrende am Innsbrucker Institut für Architekturtheorie und Baugeschichte) „Land im Aufbruch“. Festgemacht an exemplarischen Bauten von Josef Lackner, Norbert Heltschl, Horst Parson und Franz Kotek. Viele ihrer Bauten sind zwar restaurativen Strömungen zum Opfer gefallen, die erhaltenen werden nun erfreulicherweise als Baujuwele wiederentdeckt. Erkannt, dass es sich hier nicht um den reinen Import internationaler Strömungen handelt, sondern um durchaus authentische Auseinandersetzungen mit dem architektonischen Erbe unter völlig neuen Vorzeichen.