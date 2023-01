Österreicher lieben den Live-Sport: Hahnenkammrennen ist beliebtestes Event

Kitzbühel – Das Hahnenkammrennen ist mit der Champions League das beliebteste Sportevent Österreichs. Das geht unter anderem aus dem von Mastercard erhobenen Sports Economy Index hervor. Dieser wurde gestern im Rahmen des „Sports Economy Talk“ in Kitzbühel präsentiert.

Der Sports Economy Index wurde 2022 zum zweiten Mal erhoben, die Befragung wurde europaweit durchgeführt. In Österreich wurden 1000 Personen zu den Trends im Sportkonsum und -bezahlverhalten befragt. Deutlich ersichtlich ist der nach Corona zurückkehrende Tatendrang der Österreicher in Sachen Sport.

Laut dem Mastercard Sports Economy Index trieb knapp die Hälfte (47 %) der Österreicher 2022 mehr Sport als im Jahr davor. Dieser Trend hält an und wird sich in den kommenden Monaten auch im Privatkonsum auswirken: Jeder Dritte plant heuer eine Investition in Sportausrüstung.