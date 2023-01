Holz auf Schiene lohnt sich für die Zillertalbahn

Jenbach – Im Mai 2021 startete vom Bahnhof Jenbach der Premieren-Güterzug der Zillertalbahn in Richtung Binderholz in Fügen. Mittlerweile hat sich das Geschäft auf der Schiene, das vorher fast völlig erloschen war, kräftig ausgeweitet. Nicht ohne Stolz spricht Technik-Vorstand Helmut Schreiner bei den Zillertaler Verkehrsbetrieben über die Jahresbilanz 2022.

„Damit liegen wir voll auf Kurs und können wohl von einem Vorzeigeprojekt sprechen. So leben wir aktiven Klimaschutz und leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität im Tal. Durch die Verlagerung der Holztransporte von der Straße auf die Schiene ersparten wir der Zillertaler Bevölkerung allein im Vorjahr bereits 22.000 Lkw-Fahrten“, freut sich Franz Hörl als Aufsichtsratsvorsitzender. Eine derartige Zahl habe man von Beginn an angesteuert. „Und sind damit richtig gelegen“, betont Schreiner.

Wichtig war vor allem die Investition in einen Güterterminal in Jenbach, was eine solide Abwicklung des Schienengeschäftes zwischen dem Jenbacher Bahnhof und dem wichtigen Standort der Holzindustrie im Zillertal erst Realität werden ließ. „Möglich wurde das alles durch den enormen Einsatz der Bediensteten der Zillertalbahn, der ÖBB-Infrastruktur, Rail Cargo Austria sowie Binderholz“, erklärt Martin Sigl, der Logistikleiter der holzverarbeitenden Firma im Zillertal. Die erfolgreichen Holztransporte, die im Vorjahr mit dem Mobilitätspreis des VCÖ prämiert wurden, leisten obendrein einen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung der Zillertaler Verkehrsbetriebe. „Holz auf Schiene heißt nicht nur weniger Verkehr auf der B169 Zillertalstraße. Holz auf Schiene ist mittlerweile auch eine tragende Säule für das Betriebsergebnis der Zillertalbahn“, stellt Hörl fest.