Fred Feuerstein fuhr in Ischgl ein und holte Preis für beste Schneeskulptur

Ischgl – Vor rund 30 Jahren wurde sie geboren – die Idee zu den Schneeskulpturen „Formen in Weiß“, für die Bildhauer aus aller Welt ihre Entwürfe in die Paznauner Skigemeinde Ischgl senden. Nachdem die Jury auch heuer zehn internationale Teams aus sieben Ländern zum 29. Schneeskulpturen-Wettbewerb in die Silvretta Arena eingeladen hatte, machten sich die Künstler von 8. bis 13. Jänner an ihre Werke.