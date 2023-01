Tiroler Auer will in Daytona gleich überzeugen

Kufstein – Der Winter mag dem Skisport gehören, für die Motorsportler ist es aber ebenso die wichtigste Zeit. Denn hier wird die Grundlage für eine lange Saison gelegt. Für Lucas Auer, Österreichs Motorsport-Aushängeschild, beginnt die heurige Saison so früh wie lange nicht mehr.





Gestern hob der Flieger Richtung USA ab. Dort will der Kufsteiner gleich einmal Selbstvertrauen tanken. Und das geht am besten mit Erfolgserlebnissen auf dem glühenden Asphalt. Vor dem Jahreswechsel hatte ihn noch ein technisches Gebrechen in der Wüste (Abu Dhabi) gestoppt, diesmal soll bei der 61. Auflage des 24-h-Rennens von Daytona (28. Jänner) nichts schiefgehen. Für den Mercedes-Piloten ist es das zweite Mal, dass er dort aufs Gaspedal drücken wird. Die große Änderung stellt heuer das Qualifying dar. Statt eines Rennens wird drei Tage lang (20.–22. Jänner) die schnellste Zeit gewertet. „Das macht mir nichts aus, weil der Startplatz in Daytona nicht so wichtig ist.“

Schließlich kann in einem 24 Stunden dauernden Rennen alles passieren, Safety-Car-Phasen gehören fix dazu. Erst in den letzten vier Stunden geht es dann ans Eingemachte, wie der Unterländer bestätigte: „Davor müssen wir das Risiko niedrig halten, keine Schäden erleben, um im Finale dann alles reinzuwerfen.“ Die Ziele sind auch in Übersee klar: „Der Platz an der Sonne.“