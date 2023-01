„Schuh des Manitu" abgelöst: „Avatar" ist der umsatzstärkste Kinofilm Österreichs

Der zweite Teil von James Camerons Sci-Fi-Epos spielte in fünf Wochen 13,3 Mio. Euro ein. In Sachen absoluter Besucherzahlen ist allerdings noch Luft nach oben. Bisher sahen die Fortsetzung mehr als 900.000 Österreicher:innen.

Wien – James Camerons „Avatar: The Way of Water" setzt seinen Erfolgslauf in den heimischen Kinos fort: Nach fünf Wochen spielte der Science-Fiction-Film bereits 13,3 Mio. Euro ein und löste damit Michael „Bully" Herbigs Winnetou-Parodie „Der Schuh des Manitu" als umsatzstärksten Kinofilm in Österreich ab, teilte die Walt Disney Company am Donnerstag mit. Bisher haben den zweiten Teil von Camerons Saga um die Abenteuer auf dem Planeten Pandora mehr als 900.000 Besucher gesehen.