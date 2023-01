Seefeld als Mekka des nordischen Sports

Die Geschichte des Nordic Combined Triple begann 2013, als sich der ÖSV und das Organisationskommitee in Seefeld überlegten, wie der Weltcup in Seefeld zu einem internationalen Highlight für die Nordische Kombination werden könnte. Aus einer innovativen Idee entstand das Triple-Format mit drei Wettkämpfen an einem Ort. Der Reiz besteht darin, dass der Gesamtsieger erst nach dem Langlaufrennen am Sonntag feststeht. An diesem Tag geht es nicht nur um doppelte Weltcupunkte, sondern auch um das höchste Preisgeld des Weltcupwinters. Für die Damen um Lisa Hirner, die in dieser Saison schon mehrmals auf dem Podest stand, und Lokalmatadorin Annalena Slamik stehen am Freitag und Samstag jeweils ein Sprung und ein 5 km Langlauf auf dem Programm. Auch bei den Herren visieren die ÖSV-Athleten Spitzenergebnisse an.