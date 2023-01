In Kitzbühel steppt das ganze Wochenende die Gams, aber unser Eventkalender ist auch abseits davon vollgepackt. Fasnachtler-Herzen schlagen in Tobadill, Telfs, Volders und im Pitztal höher. Ein rockiges Comeback gibt es in Wörgl und in Innsbruck kehrt der Tagebuch Slam zurück. Nicht zu vergessen ein bunter Mix an Konzerten und Theater-Premieren. Unsere Tipps im kompakten Überblick.