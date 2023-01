Forscher entdecken neue Kaiserpinguin-Kolonie in Antarktis

Britische Forscher haben mithilfe von Satellitenbildern eine bisher unbekannte Kolonie von Kaiserpinguinen in der Antarktis entdeckt. Kotspuren haben die Tiere verraten: Die braunen Flecken auf dem Eis seien aus dem All leicht zu erkennen gewesen, hieß es von der British Antarctic Survey (BAS). Die Kolonie sei klein und befinde sich "in einer Region, die stark vom Meereisverlust betroffen ist", sagte der BAS-Forscher Peter Fretwell laut der britischen Nachrichtenagentur PA.