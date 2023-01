Ein schwarzer Haie-Tag in einer außergewöhnlichen Saison

Von elf Treffern fielen sechs auf der „falschen“ Seite: An einem Abend der billigen Gegentreffer mussten sich die Haie gegen Wien mit 5:6 beugen.

Innsbruck – Der Goalie ist das letzte Glied in der Kette, aber mit der Leistung des zuletzt so starken Tom McCollum war das Match gegen Wien am Freitag für die Haie (fast) nicht zu gewinnen. Der Amerikaner räumte nach 31 Minuten und fünf Gegentreffern das Eis. Wobei er beim letzten Tor absolut schuldlos war und auch seine Vorderleute zuvor defensiv einen mehr als gebrauchten Tag erlebten.