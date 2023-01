Imster Buabefasnacht am 5. Februar barrierefrei erleben

„Die Bezirkshauptmannschaft öffnet dafür ihre Tore und bietet allen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, vom ersten Stock aus den ‚Schlusskroas‘ am Stadtplatz mitzuverfolgen. Der Zutritt ist kostenlos und barrierefrei“, streicht Bezirkshauptfrau Eva Loidhold den serviceorientierten Charakter ihrer Behörde hervor. Interessierte können sich entweder telefonisch unter der Nummer 05412/699 65 201 oder via Mail an bh.imst@tirol.gv.at anmelden.

Unterdessen jagt beinahe ein Termin den anderen. Am Dreikönigstag gab es das laute Ja der gut 400 Burschen zu ihrer Fasnacht, danach ging es gleich in die ersten Proben. Am 11. Jänner wurde dem Imster Bürgermeister in einer kompliziert verwinkelten Frage die Erlaubnis für die Buabefasnacht entlockt. Erst am Mittwochabend wurde im Pflegezentrum eine kleine Ausstellung rund um die Fasnacht eröffnet und auch gestern war man wieder in einer Volksschule zu Gast. Heute, Samstagabend, werden die „Pemsel“ der Roller bei Markus Walch geholt. (TT)