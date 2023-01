Fußgänger (54) in Innsbruck von Fahrrad erfasst und schwerst verletzt

Innsbruck – Am Freitagabend ereignete sich in Innsbruck ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger. Kurz vor 20 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fahrrad die Universitätsstraße entlang, als an der Kreuzung mit dem Klara-Pölt-Weg ein 54-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollte.