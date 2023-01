„Babylon – Rausch der Ekstase“: Es war einmal in Hollywood

„Babylon – Rausch der Ekstase“ beginnt seine Geschichtsschreibung Ende der 1920er-Jahre, an einem ganz besonderen Punkt. Von da begleitet er einige Figuren während der Tonfilm-Revolution – eine spannende Parallele zur Streaming-Herausforderung der 2020er!

In der Einstiegsszene, die den satirisch-melancholischen Ton des Films definiert, organisiert Manny eine Party-Überraschung für einen Produzenten. Und die steht sinnbildlich für das folgende 188-minütige Filmepos: ein Elefant, der auch wie jedes andere Tier frisst und defäkiert, aber wunderbar ablenkt, von allem, was hintenherum abläuft. Die wilde Party, auf die sich Nellie mit Hilfe von Manny einschleicht, bildet den ausgedehnten Auftakt zur opulenten ersten Filmstunde, und die ist den Kinobesuch allein schon wert. Zukunftsvergessene 20er-Jahre-Dekadenz mit viel sexueller Energie wird hier ebenso zelebriert wie queere Beziehungen und ein freier Lebensstil, zumindest der Reichen. Auch Manny und Nelly gehören bald dazu; das demokratisch-kapitalistische Hollywood lässt alle mitspielen, die sich vom Scheinwerferlicht blenden lassen.

Leider kann Chazelle die mitreißende Stimmung trotz genialem Jazz-Soundtrack nicht durchgehend halten, mit der „Babylon“ so stark einsteigt. Das ist inhaltlich konsequent, aber filmisch antiklimaktisch.

Die wilden Jahre der Figuren enden unterschiedlich. Nur eine von ihnen kehrt zurück zur Magie des Kinos in eine Vorführung von „Singing in the Rain“. Dort bekommen wir dann für einige Minuten die wildeste, liebevollste Kino-Collage seit Godards „Histoire(s) du cinéma“ präsentiert. Mit dieser Chuzpe nach drei Stunden verdient sich Damien Chazelle unsere Kinozeit – und wohl einige Oscar-Nominierungen.