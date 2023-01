Drittes Album „Rush!“ von Måneskin: Rock-Credibility im Pop-Olymp

Ein bisschen hard und ganz viel Glam: Der Poprock von Måneskin klingt so gar nicht altbacken. Mit „Rush!“ ist jetzt ihr drittes Album erschienen.

Innsbruck – Ja, sie haben sich getraut. Am Abend vor dem gestrigen Erscheinen ihres neuen Albums „Rush!“ haben die Mitglieder von Måneskin Ja gesagt. Also geheiratet – oder jedenfalls so getan. Sich gegenseitig Ringe angesteckt. Sich gegenseitig geheiratet. Oder das Album geehelicht? So genau weiß das niemand. Hauptsache der ganz große Auftritt stimmt. Der passte, in Hochzeitscouture wandelten die vier zur Albumpremiere in einem Palazzo in ihrer Heimat Rom. Wer vor dem Altar Bräutigam und wer Braut war, interessierte hier ebenso wenig, geknutscht wurde quer durch, denn im Zweifelsfall heiratet sich die Gen Z inzwischen selbst. Selena Gomez hat’s getan. „Sologamie“ liegt im Trend, sagt jedenfalls TikTok.





Apropos selbstverliebt: Mit mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein tritt der heißeste Musikexport Italiens nun auch in seinen neuen Songs auf. 17 sind es an der Zahl – fast schon ungewohnt viel in der Streaming-Gegenwart. Wer braucht das eigentlich?

Heißester Musikexport Italiens: Måneskin sind die Twentysomethings Thoma­s, Damiano, Victoria und Ethan (v. l. n. r.). © Ilaria Ieie

Schon an dieser Stelle sei verraten: Ein bisschen Måneskin kommt gerade recht. Dass Frontman Damiano David, Gitarrist Thomas Raggi, Bassistin Victoria De Angelis und Drummer Ethan Torchio Überflieger-gute Musik schreiben und noch bessere Konzerte spielen, haben die Twentysomethings schon beim Song Contest 2021 bewiesen. Aber der ESC-Sieg war erst der Anfang. Ihre zweite LP „Teatro d’Ira, Vol. I“ (2021) enthielt neben dem Siegersong „Zitti e Buoni“ auch das unwiderstehliche „I Wanna Be Your Slave“. Den Sommerhit 2021 gab’s mit dem Cover „Beggin’“ (2017) gratis und unerwartet dazu.

Auch „Rush!“ headbangt im inzwischen bewährten Måneskin-(Rock-)Rhythmus: treibende Drums, polternde Bässe, schwere Gitarren – ein bisschen hard und ganz viel Glam. Das zündet im „Rush!“-Opener „Own My Mind“ ebenso wie beim zentralen „Supermodel“. Das Besondere: Måneskin hat den Drive des Rock von früher, wirkt aber so gar nicht altbacken.

Im Gegenteil: Das Anders-Sein wird ausgiebig zelebriert, „Siamo fuori di testa / ma diversi da loro!“ (oder: „Wir sind verrückt / aber anders als sie!“) war das Motto von „Zitti e Buoni“. Den ausgestreckten Mittelfinger recken Måneskin bei „Kool Kids“ oder „Mammamia“. Neben den frechen, schnellen Nummern hat aber auch die große Ballade Platz, weil an „The Loneliest“ kommt seit Monaten eh keiner vorbei. Klar ist aber auch: Die 17 Songs sind in „Rush!“ nicht 17 Banger, „Gasoline“ etwa ist pures Füllmaterial.

📽️ Video | Måneskin – „Supermodel“:

In Summe hat „Rush!“ aber das Zeug zum ersten wichtigen Album von 2023. Produzent Max Martin hilft dabei, dass Måneskin an der Chartspitze die Luft nicht ausgeht. Und Tom Morrello von Rage Against The Machine, mit dem das großartige „Gossip“ entstand, verhilft zur nötigen Rock-Credibility im Pop-Olymp.

Der internationale Ritterschlag für Måneskin könnte am 5. Februar mit einem Grammy als Best New Artist folgen. Die Fans haben übrigens bereits „Ja“ gesagt. Die Tour (auch die April-Daten in Wien und Zürich) ist ausverkauft.