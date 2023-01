Stuhec gewann in Cortina, Tirolerin Venier beste Österreicherin

Top-Favoritin Sofia Goggia schied bei ihrem Heimrennen am Samstag aus. So war der Weg frei für Ilka Stuhec (SLO). Beste Österreicherin: Stephanie Venier auf Rang acht.

Cortina d'Ampezzo – Ilka Stuhec hat das zweite, wegen Windböen als „Sprint“-Abfahrt ausgetragene Rennen in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Die Vortageszweite aus Slowenien setzte sich am Samstag in 1:04,73 Minuten vor der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,26) und Elena Curtoni aus Italien (+0,34 Sekunden) durch. Stephanie Venier war als Achte (+0,44) vor Mirjam Puchner (9./+0,50) beste Österreicherin. Topfavoritin Sofia Goggia und Nina Ortlieb sorgten mit Stürzen für allgemeine Schreckmomente.

Nach einer starken Nordamerika-Tournee rasten Österreichs Speedfrauen schon zum siebenten Mal in Folge am Podest vorbei. Für Cornelia Hütter (12./+0,67), Tamara Tippler und Ramona Siebenhofer (beide 13./+0,68) und auch Nicole Schmidhofer (28.) lief die letzte Abfahrt vor der WM in Meribel/Courchevel nicht wunschgemäß. Das Cortina-Triple wird am Sonntag mit einem Super-G (11.30 Uhr/live TT.com-Ticker) abgeschlossen.