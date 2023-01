Tschechien: Ehefrau von Babiš soll Brief mit Projektil erhalten haben

Prag – Der frühere tschechische Regierungschef und Kandidat für das Amt des Staatspräsidenten, Andrej Babiš, hat am Samstag erklärt, seine Ehefrau Monika habe einen anonymen Brief mit einem scharfen Projektil und vielen Beleidigungen erhalten. Er habe deswegen die Polizei kontaktiert, weil es sich um eine Einschüchterung eines Präsidentschaftskandidaten und seiner Familie handle, die nicht in eine freie Gesellschaft gehörten.

Babiš trifft in der Stichwahl am kommenden Freitag und Samstag auf den ehemaligen Generalstabschef Petr Pavel, der die erste Wahlrunde vor einer Woche knapp vor Babiš gewonnen hatte. Laut Umfragen und Wettbüros gilt Pavel, Armeegeneral außer Dienst, als Favorit.

Die Atmosphäre vor der Stichwahl in Tschechien ist äußerst angespannt. Babiš hatte seinen Wahlkampf sehr rasant begonnen, indem er Pavel vorwarf, der General glaube nicht an den Frieden in der Ukraine. Pavel wies dies als Lüge zurück. In einem Interview mit der Tageszeitung "Pravo" (Samstag-Ausgabe) beschwerte sich Babiš, es gebe einen "riesigen Hass" gegen ihn in Tschechien. "Haben Sie nicht das Gefühl, dass wenn (Russlands Präsident Wladimir, Anm.) Putin und Babiš für das Amt des tschechischen Staatspräsidenten gegeneinander kandidierten, all diese Heuchler Putin wählen würden?", fragte Babiš im Laufe des Interviews. (APA)