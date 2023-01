Shuttle des Hahnenkammrennens landete in Goinger Bach: Lenker (24) verletzt

Ellmau – Ein Shuttle-Fahrzeug des Hahnenkammrennens ist am Samstagnachmittag verunglückt. Am Wochenbrunnweg zwischen Ellmau und Going geriet der Audi gegen 12.50 Uhr ins Rutschen – Grund dafür waren wohl die winterlichen Straßenverhältnisse, nachdem es zuvor geschneit hatte. Der Lenker (24) konnte den Pkw nicht mehr ruhend stellen und stürzte mit ihm in den Goinger Bach.