Totes Kind in Thüringen entdeckt: Freund der Mutter unter Verdacht

Erfurt – In Bad Blankenburg im ostdeutschen Bundesland Thüringen ist ein totes Kind gefunden worden. Die Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt wegen Tötungsverdachts. „Der Tatverdacht richtet sich gegen den Lebensgefährten der Mutter", teilte das LKA am Samstag mit. Die Leiche wurde demnach am Freitag entdeckt, nähere Angaben zum Alter und dazu, ob es sich um einen Buben oder ein Mädchen handelt, wurden zunächst nicht gemacht. Unklar blieb auch, ob und wie lange bereits nach dem Kind gesucht wurde. Ein Tatverdacht habe schon seit mehreren Tagen im Raum gestanden, hieß es vom LKA lediglich. (APA)