Von der Party auf die Piste und zurück: Promis gingen in Kitz steil und „wedelten" 200.000 Euro ein

Etwaige Nachwirkungen des nächtlichen Partymarathons ließ sich die Kitz-Snowciety am Samstag nicht anmerken. Bei der Kitz Charity-Trophy konnten die Promis heuer sensationelle 200.000 Euro für in Not geratene Bergbauernfamilien in Tirol und Südtirol einfahren. Das Feiern kam auch nicht zu kurz. Wir haben die besten Bilder.

Kitzbühel – Samstagfrüh wurde es wieder Zeit für das zünftige Ski-Outfit. XXL-Moonboots, Overall und Mütze gehören sich nämlich auch dann, wenn man gar nicht fahren, sondern lediglich im VIP-Bereich des Zielhangs herumstehen und sich gegenseitig filmreif begrüßen will. Dieser Dresscode gilt erst recht für die unerschrockenen Teilnehmer der KitzCharityTrophy, die am Samstag im Anschluss an die Abfahrt über die Bühne ging. Als Renndirektor konnte dieses Jahr zum ersten Mal Carmelo Ezpeleta gewonnen werden, CEO von Dorna Sports, dem Rechteinhaber der MotoGP.





Aksel Lund Svindal, Nathalie Benko und Markus Mitterrutzner, Managing Director bei SIGNA (v. l.). © Michael Mader

Der langjährige „Zielrichter" Bernie Ecclestone fehlte heuer. Dieser sei „leider verhindert", betonte sein Vertreter Ezpeleta. Ganz in seinem Sinne werde er aber dessen Aufgabe gewissenhaft übernehmen, versprach er und begab sich auch schon in den Zielbereich, um dort im Anschluss die obligatorische und altbekannte Flagge zu schwingen.

Links: Red-Bull-Mentor Robert Trenkwalder mit der amerikanischen Ski-Ikone Lindsay Vonn. Rechts: Hahnenkammsieger Harti Weirather, einer der KitzCharityTrophy-Gründer. © Michael Mader

WWP-CEO Mirjam Hummel-Ortner erklärte: „Die Vorfreude auf die KitzCharityTrophy ist nach der Corona-bedingten Absage in den vergangenen beiden Jahren noch größer als sonst. Die Bergbauern in Tirol und Südtirol, die oft unverschuldet in Not geraten, tragen zu einem gesunden Ökosystem in den Bergen wesentlich bei. Sie verdienen daher jede Unterstützung.“ Und so wie Mausefalle, Hausbergkante und Traverse der berühmten Streif-Abfahrt den Stempel aufdrücken, so ist auch die „KitzCharityTrophy" untrennbar mit dem Hahnenkammwochenende verbunden. Unglaubliche 200.000 Euro konnten so für in Not geratene Bergbauernfamilien in Tirol und Südtirol gesammelt werden.

Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder, TikTok-Superstar Lame Khaby und DJ Ötzi Gerry Friedle stellten sich in den Dienst der guten Sache. © Michael Mader

Ezpeleta oblag es zuvor aber auch das Rennen hochoffiziell freizugeben. Nach dem dafür notwendigen Satz „The race is open" war auch schon der erste Läufer, DJ Ötzi, unterwegs und nutzte seine Fahrt, um ganz den Showman heraushängen zu lassen. Mehrer Pausen auf der Piste, diverse Posen und ausgefeilte Anfängerschneepflug-Technik dienten ihm als Mittel dazu. Nach vollendeter Fahrt stimmt er launig „Hey Baby" an.

Stürzten sich für den guten Zweck die Piste hinunter: DJ Ötzi und Andreas Gabalier. © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Eine, aus rein skifahrerischer Sicht gesehen, bessere Figur machte Andreas Gabalier mit der Startnummer 43. Mit Lederhose und, wie er später zugab, doch deutlich verkatert, kam er rasch ins Ziel und stimmte dort mit rauer Stimme ein „Hodiodiodie" an. „Nicht nur den Skiassen jagt jedes Jahr aufs Neue Adrenalin durch die Adern, wenn sie aus dem Starthaus hechten. Auch für mich ist es jedes Mal spannend, wenn ich die Streif, die härteste Skirennstrecke der Welt, zu einem kleinen Teil bezwingen muss“, feixte Andreas Gabalier noch vor dem Charity-Rennen, der mit einem Marcel-Hirscher-Ski runterbretterte.

Links Franz Klammer. Rechts (v.l.): Hannes Reichelt, Thomas Arnoldner, Martin Resel. © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Neben Unterhaltung und Blödelei gab es aber auch ruhigere und gar nachdenkliche und melancholische Töne. Man gedachte nämlich drei verstorbenen Personen, die die „KitzCharityTrophy" auf wichtige Weise unterstützt, mitgetragen oder geprägt hatten: Klaus Reisch, Niki Lauda und Dietrich „Didi" Mateschitz, dessen Sohn Mark anwesend war.

Links: Soko-Kitz-Kommissar Jakob Seeböck bei der A1 Kitz Night mit seiner Frau Michaela. Rechts: A1-Telekom-Austria-Group-CEO Thomas Arnoldner (l.), Rosi und A1-Österreich-CEO Marcus Grausam. © Michael Mader

Frauenpower in Kitz: BOSS-Model und die deutsche Sprinterin Alica Schmidt mittendrin im Skizirkus (links). Mitte: Sängerin und Moderatorin Victoria Swarovski. Rechts: Auch Niki Hosp (l.) und Michaela Kirchgasser amüsierten sich bestens. © Föger

Insgesamt stand aber die Freude um Skifahren und vor allem der gute Zweck im Fokus. Mittendrin im promibesetzten Kurvenfahren sah man heuer u. a. Frage-Onkel Armin Assinger, TikTok-Superstar Lame Khaby, Nathalie Benko, Ex-Formel-1-Fahrer Gerhard Berger, die Ex-Skigrößen Franz Klammer, Stephan Eberharter, Rainer Schönfelder, Hannes Reichelt, Ex-Skiass Aksel Lund Svindal, ebenso wie Hahnenkamm-Sieger und Vermarkter Harti Weirather, die ihr Bestes für den guten Zweck taten.

Feierte Geburtstag: Fiona Swarovski mit ihrer Mama Marina und Ehemann Karlheinz Grasser im KitzRaceClub. © Dalia Föger

Aber nicht nur die wagemutigen Skihelden und die engagierten Charity-Skifahrer gaben auf der legendären Streif wieder Vollgas, auch das Partyvolk legte bereits am Samstag einen Gang zu, um im „Speed-Modus“ von einer Party zum nächsten Fest zu gelangen.

Rasmushof-Chefin Signe Reisch, Staatssekretär Florian Tursky und Sängerin Melissa Naschenweng (r.). © Dalia Föger

Schließlich will man an diesem Wochenende nicht lockerlassen und auf keinen Fall etwas versäumen. Ob beim Promi-Gezuzle auf der Weißwurstparty beim Stanglwirt, oder auf der A1-Party in der Sonnbergstuben von Rosi Schipflinger. Da gaben sich neben den A1-Chefs Thomas Arnoldner und Marcus Grausam natürlich ehemalige und aktuelle Skistars ein Stelldichein. Und keine Frage, die Rosi hat natürlich die Gitarre in die Hand genommen und musikalisch unterhalten.

Links: CEO Wings for Life World Run Anita Gerhardter (l.) mit Ex-Skiass Hanni Weirather-Wenzel. Mitte: Feierte ebenso Geburtstag: Werner Grissmann mit Sohn Niki und Radsportlegende Wolfgang Steinmayr. Rechts: Tour-De-France-Sieger 2010 Andy Schleck mit seiner Frau Jil amüsierten sich beim Stanglwirt. © Föger

Selfie von Claudia Plakolm mit ÖSV-Stars Johannes Strolz, Adrian Pertl und Ministerin Karoline Edtstadler. © Michael Mader