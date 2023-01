Wallfahrt nach Maria Scheinheiligkeit

Wien –„Er dämmert schon ganz hübsch herauf“, meinte die 1895 als Tochter einer großbürgerlich-jüdischen Familie in Wien geborene Schriftstellerin Maria Lazar und thematisiert damit den lange vor dem „Anschluss“ 1938 in Österreich omnipräsenten „Hitlerismus“.

Lazar verließ ihre Heimat schon 1933 Richtung Dänemark, später Schweden, wo sie, unheilbar erkrankt, 1948 ihrem Leben ein Ende setzte. In ihrem 1935 fertiggestellten Roman „Die Eingeborenen von Maria Blut“ fängt sie vielstimmig, sarkastisch und in grellen Sprach-Bildern die explosive Stimmung jener frühen 1930er-Jahre ein, die geprägt sind von Misstrauen zwischen den politischen Lagern, dem aufkeimenden Nationalsozialismus und nicht zuletzt vom Klerikalfaschismus der Regierung Dollfuß. Vor ein paar Jahren erschien das Werk im verdienstvollen Verlag „Das vergessene Buch“, am Freitag gelangte die von Regisseurin Lucia Bihler im Verein mit dem Dramaturgen Alexander Kerlin geschaffene Bühnenfassung zur Uraufführung.