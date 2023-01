„Eine Katastrophe": Schon 55 Kassenstellen in Tirol für Zahnärzte nicht besetzt

Innsbruck – Mit Jahreswechsel wurden nach Verhandlungen mit dem Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger die Honorare für Zahnärzte angehoben. Die Tarife sind damit um 5,1 Prozent höher – zu wenig, wie Paul Hougnon, Präsident der Tiroler Zahnärztekammer, sagt. „Die Kosten für Arbeiten in einem Zahntechniker-Labor, deren Tarife um fast 10 Prozent angehoben wurden, sind in einigen Fällen höher als das, was die Kassen für die Patienten bezahlen.“ Die Kassenärzte würden dadurch draufzahlen, es müssten zumindest die Kosten gedeckt sein. Einzelne Bereiche würden gar nicht übernommen, wie etwa die Beratung und die bei Wurzelbehandlungen nötigen wiederholten Spülungen, kritisiert Hougnon.

Die Tarife sollten unbedingt erhöht werden, fordert er. Derzeit sind 55 Kassenstellen nicht besetzt – „die Situation ist wesentlich schlimmer als bei Allgemeinmedizinern“. Ein Drittel der Zahnärzte sei über 60 Jahre alt und die meisten Studierenden außerdem Deutsche. Die Situation werde sich also noch verschärfen. Wegen der aktuellen Bedingungen werden die meisten ausgebildeten Zahnärzte Wahlärzte. Noch sei es noch nicht so schlimm wie in England, „aber wir werden sehen, wie weit das noch geht“. Gerade Wochenenddienste seien schwer abzudecken – nicht nur in Reutte, die TT berichtete –, sondern aktuell auch in Kitzbühel.