Wahltirolerin schrieb Biografie: Wienerin als First Lady Koreas

Donner lernte in Genf 1933 zufällig den damals 58-jährigen koreanischen Exilpolitiker kennen, der beim Völkerbund Unterstützung für die Unabhängigkeitsbewegung suchte. „Franziska war mutig. Sie hat für Rhee, der nicht einmal ein Heimatland hatte, Österreich verlassen“, so die Autorin.

Seit 30 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Leben der Wienerin, die sie getroffen hat. „Franziskas Schwiegertochter hat uns einander in Korea vorgestellt, ich war perplex, dass in Österreich niemand weiß, dass eine Landsfrau in Korea so eine wichtige Rolle gespielt hat.“ Lee-Fink erklärt das damit, dass Korea hier lange als „armes“ Land gesehen wurde. Sie war dort als Leichtathletin erfolgreich, studierte dann in Frankfurt Sportwissenschaften und heiratete 1988 den Innsbrucker Anwalt Herbert Fink, der leider 2018 tödlich verunglückte. Ihm widmet sie auch das Buch.