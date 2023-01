Immer noch ein Außenseiter

Nach dem 5:6 gegen Wien lecken die Innsbrucker Haie ihre (kleinen) Wunden. Gegen den KAC will man heute (17.30 Uhr) in der Tiwag-Arena zurück auf die Siegerstraße.

Innsbruck – Vielleicht hätte Haie-Cheftrainer Mitch O’Keefe Goalie Tom McCollum nach dessen vielen Saison-Einsätzen am Freitagabend beim 5:6 (2:2, 2:4, 0:1) gegen die Vienna Capitals besser von Beginn an eine Pause gegönnt und gleich Back-up Rene Swette ins Tor beordert. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, die eingespielten Sturmreihen beieinander zu lassen und keinen Atomblock (Shaw-Helewka-Coulter) zu formieren. Ziemlich sicher ist aber trotz der beiden Niederlagen gegen Wien und Salzburg (2:3), dass die Haie die Erwartungen bislang weit übertreffen, das Trainergespann (O’Keefe und Co. Flo Pedevilla) viele richtige Entscheidungen getroffen hat und mit einem Rückschlag irgendwann zu rechnen war.