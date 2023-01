50 Anzeigen bei Schwerpunktaktion bei großem Paketdienstleister

Wien – Bei einer Schwerpunktaktion der Finanzpolizei kurz vor Weihnachten auf dem Betriebsgelände eines großen Paketdienstleisters in Salzburg hat es 50 Anzeigen gegeben, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Zuvor hatte die "Krone" von Verstößen gegen das Sozialversicherungsgesetz, Schwarzarbeit sowie das Melde- und Kraftfahrgesetz berichtet. Fahrer seien oft nur vermeintlich selbstständig als Frächter unterwegs gewesen, um sich vor Abgaben zu drücken.

Insgesamt 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein Diensthund des FAÖ, des ABB und des BMI rückten laut BMF an. Dabei wurden beim großen Paketdienstleister 91 arbeitende "selbstständige" Frächter sowie ca. 20 Personen an Eigen- und Leasingpersonal geprüft und massive Übertretungen sowohl im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) als auch im Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) festgestellt. "Es folgten Strafanträge an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden. Seitens des BMI wurden Anzeigen nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) sowie dem Meldegesetz1991, dem Güterbeförderungsgesetz und dem Kraftfahrgesetz (KFG) gestellt. In diesem Fall ist die Vielzahl der Gesetzesmaterien besonders beeindruckend, die nur behördenübergreifend und gemeinsam kontrolliert und sanktioniert werden können", so das BMF.