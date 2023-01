Dritte Niederlage en suite: Haie schlittern in kleines Tief

Mit einem 2:3 gegen den KAC kassierten die Innsbrucker Haie am Sonntag die dritte Niederlage in Serie. Das stabile Hoch in der Tiwag-Arena hat sich vorerst verzogen.

Die Innsbrucker starteten noch in Unterzahl (Shaw auf der Strafbank) in den Mittelabschnitt, was der KAC nach 28 Sekunden zum Ausgleich nutzen konnte. Weitere Strafen gegen Jamal Watson und neuerlich Shaw hielten die Haie in Atem und stärkten den KAC. Es krachte im zweiten Drittel auf beiden Seiten (Bourque und Levens bzw. Fraser) an den Torlatten. Mit einem dreckigen Tor – ein Schuss von Anders Krogsgaard wurde vom Schlittschuh eines KAC-Verteidigers abgefälscht – gingen die Hausherren wieder in Front (2:1/28.). Nach vielen Chancen und starken Paraden von HCI-Goalie Rene Swette kam der Klagenfurter 2:2-Ausgleich aber nicht unerwartet.