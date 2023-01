Von Transit-Allianzen im Dreiländereck

Schwarz-Rot will liefern. Der Lkw-Transit bildet da keine Ausnahme. Die Tiroler Dauer-Geißel gehört neben der Teuerung und dem Wohnen zur Top-Priorität der neuen Landesregierung. Erneut, muss man mit Verweis auf die Vorgängerregierungen sagen. Denn gelöst ist bei der Schwerverkehrsproblematik, der mittlerweile im Pkw-Bereich ein ebenbürtiger Zwillingsbruder erwachsen ist, in den vergangenen Jahrzehnten rein gar nichts geworden. Die neuen Regierungs-Besen wollen aber besser kehren als die alten. Das große Reinemachen im Verkehrssektor bedarf allerdings tragfähiger Allianzen. Solcher, die es 2023 neu zu schmieden gilt.

Es gibt wohl bessere Zeitpunkte als zwei Wahlkämpfe, um neu durchzustarten. Sowohl in Südtirol als auch in Bayern wird im Herbst gewählt. Auch wenn Südtirols LH Arno Kompatscher in der Lkw-Transitcausa bisher Tirol den Rücken stärkte. Mit der weiter offenen Übernahme der Brennerautobahngesellschaft A22 fehlt Kompatscher nach wie vor ein zentraler Baustein seiner „Grüner Korridor“-Vision. Zudem ist sein System eines buchbaren Brennerkorridors (Slot) vorerst nur eine – zugegebenermaßen verlockende – Tagträumerei. Kompatscher ist hier ebenso auf den Goodwill der italienischen Regierung angewiesen wie die Bayern auf die Ampelkoalition in Berlin (Stichwort: Staatsvertrag!). Ministerpräsident Markus Söder indes mag sich zwar zuletzt in Sachen Korridormaut handzahm gegeben haben – wer allerdings glaubt, dass der CSU-Chef Tirol selbige zum Nulltarif servieren wird, sei gewarnt (Stichwort: Fahrverbotskatalog!).