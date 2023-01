Ermittler: Keine Anzeichen für Explosion auf „Estonia"-Fähre 1994

Tallinn – Bei neuen Untersuchungen an der 1994 gesunkenen Ostsee-Fähre „Estonia" sind bisher keine Anzeichen für eine Explosion an Bord gefunden worden. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, den die Ermittler aus Estland, Schweden und Finnland am Montag in der estnischen Hauptstadt Tallinn vorstellten. Die „Estonia" war im September 1994 mit 989 Menschen an Bord auf dem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der finnischen Südküste gesunken. 852 Menschen starben, nur 137 überlebten.