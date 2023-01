Fundrecht in Österreich wird am Mittwoch geändert

Wien – Eine Novelle des Fundrechts, die am Mittwoch im Ministerrat eingebracht wird, soll die Frist für den Eigentumserwerb durch den Finder von Gegenständen, deren „gemeiner Wert" 100 Euro nicht übersteigt, von bisher einem Jahr auf sechs Monate herabsetzen. Durch die Verkürzung sollen u.a. Lagerflächen reduziert werden, was großes Einsparungspotenzial habe, so Justizministerin Alma Zadić (Grüne).