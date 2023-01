Staus als Ärgernis: Tirol und Bayern fordern „Überarbeitung“ der Grenzkontrollen

Seit 2015 gibt es zwischen Tirol und Bayern Grenzkontrollen. Diese müssten überarbeitet und optimiert werden, forderten am Montag Tirols Verkehrslandesrat Zumtobel (SPÖ) und Bayerns Verkehrsminister Bernreiter (CSU) in einem gemeinsamen Schreiben.

Innsbruck, München – Tirol und Bayern sind sich beim Thema Verkehr – Stichwort Lkw-Transit – bekanntlich selten einig, bei den Grenzkontrollen sind beide Länder aber auf einer Wellenlänge: Tirols Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) und der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) forderten am Montag in einem gemeinsamen Schreiben an die beiden Bundesministerien in Berlin und Wien, die seit der Migrationswelle im Jahr 2015 bestehenden Kontrollen an den Grenzen zu „überarbeiten und zu optimieren“.