Träumen vom Meistertitel: Bei den „Gunners“ ist das Arsenal wieder gefüllt

London – Die Suche nach dem Team der Stunde in Fußball-Europa endet im Norden Londons! Erstmals seit Zeiten der legendären „Invincibles“ rund um Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira und natürlich Arsène Wenger ist der FC Arsenal in aller Munde. Nach dem 3:2-Last-minute-Sieg über Manchester United führen die „Gunners“ die Premier-League-Tabelle mit einer einzigen Niederlage und einem Spiel weniger fünf Punkte vor Manchester City an. Warum? Eine Spurensuche.