Nehammer und Karner in Bulgarien: Zaungast mit einer Botschaft an die EU

Zum Neujahrskonzert lud Nehammer Radew nach Wien ein. Am Montag waren Nehammer und Karner an der bulgarisch-türkischen Grenze. Seit 2014 haben die Bulgaren dort einen Zaun gebaut, 236 Kilometer, 80 Kilometer davon sogar zweireihig. An etlichen Stellen ist er dennoch leicht zu überwinden. Deshalb will Bulgarien die Sperre ausbauen. Aus dem Armee-Hubschrauber nehmen der Kanzler und der Innenminister die Anlage in Augenschein.