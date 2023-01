350.000 Euro für LED und Bogenschießanlage in Landeck geplant

Landeck – Von Straßenbeleuchtung bis zu einer Bogenschießanlage – die Landesregierung gab kürzlich grünes Licht für zehn geförderte Projekte im Bezirk Landeck. 350.000 Euro fließen in die regionale Entwicklung – der Großteil des Geldes stammt aus der EU-Regionalförderung und wird durch Landesmittel ergänzt. „Ohne die Förderungen seitens der EU wären viele dieser Projekte gar nicht erst möglich. Es ist daher wichtig, diese Gelder regelmäßig abzuholen“, betont Landeshauptmann Toni Mattle.

Im Rahmen des größten nun genehmigten Projekts wird die gesamte Straßenbeleuchtung in der Paznauner Gemeinde See auf LED umgestellt, erklärt Joachim Nigg von RegioL. Das Gesamtprojekt kostet 275.000 Euro – 110.000 Euro davon sind Fördergelder, betont er. Auch die Gemeinde Serfaus rüstet die Straßenbeleuchtung auf LED um und holt sich dafür EU- und Landesgelder ab. Sieben Gemeinden im Bezirk versuchen inzwischen auf diese Weise Strom zu sparen.

Gefördert werden außerdem eine neue Nachhaltigkeitskoordinatorin bzw. ein -koordinator für den Tourismusverband TirolWest und eine neue Bogenschießanlage am Pardatscher See in Ischgl. Das Projekt ist als Attraktion für Einheimische und Touristen geplant und soll vor allem auch den Sommertourismus weiter ankurbeln.