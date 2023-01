Kitz endete für Feller mit Schwarzem Peter, nächstes Highlight steht bevor

Pech am Ganslernhang, Pech im Spiel – wie Manuel Feller das Kitz-Aus verdaute und heute (17.45/20.45) in Schladming wieder voll angreifen wird.

Schladming – So tief der Stachel nach dem Einfädler am Ganslernhang und dem Verpassen der historischen Chance auch gesteckt haben mag, Manuel Feller richtete sogleich den Blick nach vorne. Nach Schladming, wo heute das legendäre Night Race steigt. Dort, wo der Fieberbrunner im Vorjahr direkt aus der Corona-Quarantäne (ja, so etwas hat es gegeben) aufs Stockerl gecarvt ist.





Es ist kein Weltuntergang. Ich brauche auch keinem leidtun. Ich darf meinen Kindheitstraum leben. Manuel Feller (Kitzbühel-Unglücksrabe)

Sein bitterer Ausfall am Sonntag sei „kein Weltuntergang. Ich brauche auch keinem leidtun. Ich darf meinen Kindheitstraum leben, das Wochenende für Wochenende“, versicherte Feller gestern Nachmittag in Schladming. Er habe sich nach dem Ausfall als Halbzeitführender relativ schnell wieder gesammelt. Geholfen habe dabei eine Vielzahl an positiven Nachrichten, die er bekommen habe. „Die Leute stehen hinter mir, es haben viele mitgefiebert“, betonte er und stellte klar, dass er schon als Junger gezeigt habe, „dass mir ein Ausfall relativ wenig zusetzt. Für mich zählt dann der nächste Tag und das nächste Rennen. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Das Wichtige ist, dass das Skifahren passt.“

Manuel Feller carvte im Vorjahr nach einer Corona-Erkrankung von Rang 28 noch auf Platz 3. © Scheriau

Im vergangenen Jahr war der Tiroler in Schladming nach gerade erst auskurierter Corona-Erkrankung im zweiten Durchgang von Rang 28 auf den dritten Platz gefahren. „Die Sache ist, dass das alles fast in Trance passiert ist. Ich war eigentlich fast im Delirium nachher. Im ersten Durchgang hat es mir den Kreislauf zusammengehaut, es war alles mehr Müssen als Wollen“, erinnerte er sich. Nun freut sich der 30-Jährige auf das wieder volle Zielstadion. „Die Stimmung ist wahrscheinlich in Schladming noch einmal extremer und beflügelnder.“

Zur Abendgestaltung am Sonntag nach Kitzbühel zählte auch ein entspanntes Kartenspiel. „Ich habe mit meiner Mama, meiner Freundin, (Sohn) Lio und einer Freundin von Lio Schwarzer Peter gespielt. Da hat sich das leider bestätigt, dass das nicht mein Glückstag war“, lachte Feller. „Die letzten Jahre bin ich oft zu meinen Kollegen gefahren, jetzt ist es halt die Family. Sie haben mich trotzdem hochleben lassen in Kitzbühel. Schade nur, dass es eher Frustbewältigung war.“

Während Feller seine WM-Tickets längst fixiert hat, müssen sich seine Tiroler Landsleute Fabio Gstrein, Michael Matt und Dominik Raschner noch empfehlen.

Was den erstmaligen Schladming-Nacht-Riesentorlauf am Mittwoch anbelangt, steht noch ein kleines Fragezeichen hinter dem Antreten von Saisondominator Marco Odermatt. Der Schweizer Gesamtweltcupführende, der sich in der ersten Kitzbühel-Abfahrt eine Meniskus-Quetschung zuzog, wird sich nach einem Fitnesstest heute entscheiden. (m.i., APA)

26. Night Race in Schladming Night Race 2022: 1. Linus Straßer (GER), 2. Atle Lie McGrath (NOR), 3. Manuel Feller (AUT); 17. Marco Schwarz. Rest der ÖSV-Läufer ausgeschieden oder nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Die meisten Schladming-Siege: 4: Benjamin Raich (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR)

3: Marcel Hirscher (AUT)

2: Mario Matt (AUT), Reinfried Herbst (AUT), Alberto Tomba (ITA), Kalle Palander (FIN)