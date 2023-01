Im Maori-Federmantel: Jacinda Ardern dankt Neuseeland für „Liebe und Empathie“

Wellington – Neuseelands Noch-Regierungschefin Jacinda Ardern hat in ihrer letzten offiziellen Rede als Ministerpräsidentin ihrem Land gedankt. Die überwältigende Mehrheit der Neuseeländer habe ihr "Liebe, Empathie und Freundlichkeit" entgegengebracht, sagte die 42-Jährige bei einer Veranstaltung der Ureinwohner der Maori zu Ehren von Tahupōtiki Wiremu Rātana, dem Gründer einer religiösen und politischen Bewegung in dem Pazifikstaat.

Ardern trug einen traditionellen Maori-Federmantel. Bereits 2018 war sie zu einem Dinner im Buckingham Palace in London in einem solchen Umhang – "Korowai" genannt – erschienen. Sie danke den Menschen in Neuseeland aus tiefstem Herzen für "das größte Privileg meines Lebens", sagte die Politikerin mit Blick auf ihr Amt.