Lkw blieb im Schnee auf Eisenbahnkreuzung hängen, Lenker lief schreiend Zug entgegen

Bruck, Zell am See ‒ Ein Regionalzug ist am Montagabend im Pinzgau in einen Lkw gekracht. Laut Polizei war der Lastwagen mit Anhänger in Bruck an der Glocknerstraße auf der schneeglatten Straße vor einem beschrankten Bahnübergang ins Rutschen geraten und im Gleisbereich steckengeblieben. Der 49-Jährige konnte das Führerhaus noch rechtzeitig verlassen, ehe die S-Bahn-Garnitur den Lkw einige Meter mitriss. Der Lenker und der Lokführer wurden verletzt, die neun Passagiere blieben unverletzt.