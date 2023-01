Innsbruckerin im Oscar-Rennen, „Corsage“ mit Teichtmeister nicht nominiert

Am 12. März werden in Los Angeles zum 95. Mal die Academy Awards verliehen. Auch eine gebürtige Tirolerin kann sich Hoffnungen auf einen Oscar machen. Mit elf Nominierungen ist „Everything Everywhere All at Once“ der große Favorit. Auch „Im Westen nichts Neues“ hat gleich mehrere Chancen.

Los Angeles – Die Nominierten für die 95. Oscars stehen fest – und dazu gehört in diesem Jahr auch eine Innsbruckerin: Monika Willi wurde für den Filmschnitt von „Tár“ nominiert. Der Film von Regisseur Todd Field – mit Cate Blanchett in der Hauptrolle – kann sich in insgesamt sechs Kategorien Hoffnung auf einen Academy Award machen. Die Schwester von Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi ist in der Filmbranche keine Unbekannte: Sie hat unter anderem mit Regisseur und Oscar-Preisträger Michael Haneke zusammengearbeitet.





Marie Kreutzers Sisi-Drama „Corsage“ ging dagegen bei den Nominierungen für den Auslandsoscar leer aus. Dem Österreich-Beitrag blieb nach der Debatte um Florian Teichtmeister dieser Erfolg verwehrt. Teichtmeister spielt in „Corsage“ Kaiser Franz Joseph und muss sich Anfang Februar wegen der Darstellung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger vor Gericht verantworten.

Team von „Corsage“ äußerte sich

Das Team von „Corsage“ hat sich nach Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen mit einer kurzen Stellungnahme zu Wort gemeldet. Über die Gründe der Entscheidung wolle man nicht spekulieren. Da im Film aber ein Schauspieler mitgewirkt habe, „der wegen des Besitzes von sexuellen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger zum Leid unzähliger Kinder beigetragen hat“, sei es „nicht mehr vorrangig“, ob der Film für einen Preis nominiert werde oder nicht. Man müsse sich dem Thema Gewalt an Kindern stellen und dieses "noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit" bringen.

Dafür arbeite man mit Kinderschutzorganisationen zusammen, so Regisseurin Kreutzer, Johanna Scherz und Alexander Glehr von der Produktionsfirma Film AG. Erst vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass „Corsage“ für den britischen Filmpreis BAFTA nominiert ist.

📽️ Video | Bekanntgabe der Nominierten

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Die deutsche Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“, eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque bekam insgesamt neun Nominierungen – darunter als bester Film, für das beste adaptierte Drehbuch sowie für die beste Kamera. Ebenfalls auf neun Nennungen brachte es „The Banshees of Inisherin“ von Martin McDonagh, dahinter landete Baz Luhrmanns Musikerbiopic „Elvis“ mit acht Gewinnchancen.

Mit elf Nominierungen ist der Science-Fiction-Film „Everything Everywhere All at Once“ der diesjährige Oscar-Favorit. Das Werk von Dan Kwan und Daniel Scheinert dreht sich um eine Waschsalonbesitzerin (Michelle Yeoh) mit einem chaotischen Alltag, die sich beim Finanzamt wegen ihrer Steuererklärung mit der Steuerprüferin (Jamie Lee Curtis) anlegt. Zudem hat sie Probleme mit ihrer Tochter, und ihr Ehemann (Ke Huy Quan) will sich scheiden lassen. Dabei wird ihr Universum völlig auf den Kopf gestellt, sie wirbelt durch Parallelwelten, in denen auch Action und Kung-Fu-Elemente zum Einsatz kommen.

Insgesamt werden die Oscars in 23 Kategorien vergeben. Die Gala zur 95. Verleihung am 12. März wird Jimmy Kimmel moderieren. Die Verleihung findet wieder im Dolby Theatre in Hollywood statt. (smo, jole, APA, dpa)

Jetzt 3 x 1 Gasser Tourenrodel gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent